أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح

Google+ Print
بالصور.. إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح بالصور.. إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح

>تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الأربعاء، من اكتشاف وإزالة محطة تعبئة مياه " غراب " تابعة لإحدى القرى السياحية و4 وصلات بأراضى مواطنين، بمنطقة الضبعة، تستخدم جميعها فى سرقة المياه، من خلال التعدى على خط المياه الرئيسى المغذي لمحافظة مطروح.

حيث قامت لجنة برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس قطاع المياه وإدارة التفتيش على الخطوط الناقلة ومسئولى الشبكات وإدارة المعامل المركزية وإدارة الأملاك بالشركة وفرع الضبعة، بإزالة غراب مياه على خط الـ 1000 مليمتر، تابع لإحدى القرى السياحية وإزالة وصلتين 2 بوصة ووصلتين 3 بوصة من على نفس الخط.

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (1)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (2)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (3)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (4)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (5)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (6)

إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365