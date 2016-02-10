بالصور.. إزالة تعديات قرية سياحية على خط المياه المغذى لمطروح

>تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الأربعاء، من اكتشاف وإزالة محطة تعبئة مياه " غراب " تابعة لإحدى القرى السياحية و4 وصلات بأراضى مواطنين، بمنطقة الضبعة، تستخدم جميعها فى سرقة المياه، من خلال التعدى على خط المياه الرئيسى المغذي لمحافظة مطروح.

حيث قامت لجنة برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس قطاع المياه وإدارة التفتيش على الخطوط الناقلة ومسئولى الشبكات وإدارة المعامل المركزية وإدارة الأملاك بالشركة وفرع الضبعة، بإزالة غراب مياه على خط الـ 1000 مليمتر، تابع لإحدى القرى السياحية وإزالة وصلتين 2 بوصة ووصلتين 3 بوصة من على نفس الخط.



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