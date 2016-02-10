بالصور.. حفل ختام البرنامج التدريبى الرابع للجايكا حول الأمراض المعدية

أقيم، اليوم الأربعاء، حفل ختام البرنامج التدريبى الرابع تحت عنوان الأمراض المعدية "التشخيص المعملى والإكلينيكى"، وذلك فى إطار برنامج التعاون الثلاثى بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى، بحضور الدكتور طارق فؤاد وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وsachiko shah ممثلة مكتب الجايكا بالقاهرة.

وأعرب الدكتور طارق فؤاد وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب عن سعادته البالغة لوجوده فى ختام البرنامج التدريبى الناجح للجايكا، وذلك لأن استمرار برامج الجايكا على مدار 20 عاما يدل على نجاحها وتمنى للمتدربين أن يكونوا حققوا أكبر قدر من الاستفادة المطلوبة.

وأشارت الدكتورة سهى يونس المنسق العام برامج الجايكا بجامعة قناة السويس إلى أن البرنامج استضاف 17 متدربا من العاملين فى مجال مكافحة الأمراض المعدية من الدول الإفريقية، وهى جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وبورندى والكونغو وإريتريا ومالاوى إلى جانب ثلاثة من الأطباء المصريين.

وأضاف الدكتور عمر فتحى مقرر البرنامج أن الهدف من البرنامج تدريب الكوادر الطبية على التشخيص الاكلينيكى والمعملى باستخدام أحدث الوسائل المناعية، حيث تعتبر الأمراض المعدية المهدر الأول لصحة الإنسان فى الدول النامية، ويقوم بالتدريس فى هذا البرنامج أساتذة من كلية الطب جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى بعض العلماء المصريين من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى عالم من مركز الأبحاث الطبية باليابان.

وشاركت فى حفل الختام عن هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" sachiko shah ممثلة الجايكا بالقاهرة، التى استمعت إلى رأى المتدربين عن البرنامج التدريبى ومدى الاستفادة التى حصل عليها كل متدرب.

وأكد جميع المتدربين عن انبهارهم الشديد بجمال جمهورية مصر العربية ورغبتهم أن يزورا مصر مرة اخرى أما عن المحتوى العلمى المقدم فأعرب جميع المتدربين أن هذه البرامج تمثل استفادة كبيرة لهم فى تنمية مهاراتهم خاصة أنها مفيدا جدا على المجال التطبيقى فى بلادهم.

ثم قامت ممثلة الجايكا بالقاهرة sachiko shah والدكتور طارق فؤاد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهى يونس منسق عام برامج الجايكا بالجامعة، والدكتور عمر فتحى مقرر البرنامج بتوزيع الشهادات على المتدربين.



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