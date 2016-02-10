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محافظ مطروح يكرم أفراد وضباط ومجندى الشرطة بمديرية أمن مطروح

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محافظ مطروح يكرم أفراد وضباط ومجندى الشرطة بمديرية أمن مطروح محافظ مطروح يكرم أفراد وضباط ومجندى الشرطة بمديرية أمن مطروح
كرم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ضباط وأفراد الشرطة المتميزين والذين أثبتوا كفاءة وجدارة فى الأعمال والمهام المكلفين بها، وذلك فى حضور اللواء هشام لطفي مدير الأمن وقيادات المديرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن التكريم ضم عدد من الضباط والأفراد والمجندين والمتميزين (بحث – نظام) وضباط وأفراد، حيث أستقبلهم المحافظ بديوان عام المحافظة، وقدم لهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية تقديراً لإخلاصهم وتميزهم فى أداء الواجب.

وتقدم المحافظ بالشكر لضباط وأفراد الشرطة المكرمين، لما قاموا به ويعد نموذجاً يحتذي به بين أفراد الشرطة فى مواجهة الأخطار من أجل حفظ الأمن، لافتا إلى أن جميع القيادات الأمنية والتنفيذية تعمل معاً جميعاً من أجل هدف واحد، وهو مصلحة الوطن حتى يتم الارتقاء به وحمايته من أية أخطار والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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مصر 365