محافظ الاسماعيلية: نسعى جاهدين لتلبية وتحقيق طموحات المواطنين

شدد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بضرورة مضاعفة وتضافر كل الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والتفاعل مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك القضايا، مطالبًا بالاهتمام بالمواطنين وقضاياهم والتواصل معهم وأن ذلك يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة مؤكدًا أننا جميعًا فى خدمة المواطن ونسعى جاهدين لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطنين فى إطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدت بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

واستعراض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والمدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016 ونسب التنفيذ لتلك المشروعات وسبل دفع عجلة العمل بها كما تم استعراض ما تحقق من إنجازات ومشروعات خدمية وتنموية خلال العام المنتهى 2015 بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها .

بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" والذى بلغ إجمالى ما تم إقراضه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة من خلال هذا المشروع إلى 12 مليون و112 ألف جنيه لتمويل عدد 288 مشروعًا بمراكز ومدن المحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد والعديد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى ستضاف إلى ملف الانجازات الحقيقية على أرض المحافظة وتوابعها مشيرًا إلى المضى قدمًا فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل مشيرًا إلى أنه أوشك الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الغابة بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفروسية واستكمال مشروع تطوير سوق الجمعة من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية واستكمال أعمال المنظومة الصحية وتطوير ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى استكمال ملف ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وذلك من خلال خطة الرؤية المستقبلية للمحافظة خلال الفترة المقبلة.



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