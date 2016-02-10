تنفيذ 265 حالة إشغال جديدة بمدينة بنى سويف

واصلت اليوم الأربعاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملاتها المكبرة لرفع الاشغالات والاعلانات غير المرخصة.

وانطلقت الحملة من أمام شرطة المرافق مروراً بشارع عبدالسلام عارف، وأحمد عرابي/ ميدان المحطة/ ميدان حارث، ثم العودة من من شارع الرياضي، وأحمد عرابي، وسوق الدهشوري، ثم حوض الدلالة، وشارع صلاح سالم.

وتم خلال الحملة رفع العديد من المخالفات والاشغالات المتنوعة، ما بين (تعديات على الأرصفة تاندات، إعلانات غير مرخصة، أكشاك) باجمالي 265 حالة واستخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والاشغالات.

وشارك في الحملة اللواء أحمد رضا الديب السكرتيرالعام المساعد، واللواء نائب مدير الأمن، ومأمور قسم بني سويف.