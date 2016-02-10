"الثقة بالنفس وتنمية الذات" دورة الأخصائيين الاجتماعيين للمدارس بجامعة القناة

نظمت اليوم الأربعاء، إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس محاضرة اليوم الرابع بدورة "ممارسة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس"، والتى تعقد لمدة خمس أيام من 7 إلى 11 فبراير الحالى، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتدريب بعض من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس على كيفية التعامل مع الطلاب فى المدارس.

تأتى هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وإشراف فاتن إبراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب، وحاضر فيها الدكتور خلف محمد مدرس بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القناة.

جاء موضوع محاضرة اليوم الرابع عن "الثقة بالنفس وتنمية الذات"، تناول خلالها العديد من النقاط الهامة منها مقاييس الصحة لاختيار الطرق فى الحياة وتعريف علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والعلاقة بين الثلاث مسميات والفرق بين النفس والذات وكيفية تنمية الذات وكيفية قياس الثقة بالنفس.



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