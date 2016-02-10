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مران الأهلي - الفريق يستكمل تدريباته بمشاركة متعب

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مران الأهلي - الفريق يستكمل تدريباته بمشاركة متعب مران الأهلي - الفريق يستكمل تدريباته بمشاركة متعب

يرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقتراحا بعودة جورفان فييرا، لقيادة الفريق الأبيض خلفا للمقال أحمد حسام "ميدو".

ويبحث الزمالك عن مدرب أجنبي لخلافة ميدو الذي رحل عقب الخسارة من الأهلي في قمة الدوري 2-0.

وعرض عدد من المقربين من مرتضى عودة فييرا لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

لكن مرتضى رد برفض عودة فييرا، لأنه لا يؤمن بأن تكرار تجربة الرجل الثانية ستكلل بالنجاح.

يذكر أن فييرا قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

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