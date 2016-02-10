صحف إيطاليا وفرنسا وإنجلترا تبرز إقالة ميدو.. ' المطرود بسبب الأهلي وهل يظل في الذاكرة؟ '

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن رحيل المدربين السابقين للفريق كان بسبب تصرفاتهم ونتائجهم السيئة وأن مجلس إدارة النادي يهمه سعادة الجماهير والفوز البطولات.

وكان مرتضى قد قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" عقب الخسارة من الأهلي في الدوري بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ17.

واتسع الفارق بين الزمالك الوصيف والأهلي المتصدر إلى 7 نقاط بعد انقضاء الدور الأول من الدوري هذا الموسم.

وتناوب على الزمالك سبعة مدربين تحت أنظار مرتضى منصور الذي انتخب رئيسا للنادي في إبريل 2014.

فكان ميدو هو المدرب موسم 2013-2014 ثم تبعه حسام حسن فجيمي باتشيكو فمحمد صلاح فجوزوالدو فيريرا فماركوس باكيتا قبل أن يعود الأول مرة أخرى.

وفي تصريحات نقلتها القناة الرسمية لنادي الزمالك على موقع "يوتيوب" قال مرتضى:"قررنا تعيين أبناء النادي من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير، ميدو خاض 6 مباريات فاز نصفها بأداء غير مقنع".

"كمجلس إدارة نجتمع ونهتم بالبطولات وسعادة الجماهير وأؤكد أن ما نفعله حاليا كل مجالس الإدارات قامت به لكن القصة تكمن في مرتضى منصور، بتروجيت غير مدربه والأهلي ووداي دجلة وسموحة والاتحاد السكندري، لكن حينما نفعلها نحن يتحدث الجميع عن الاستقرار والكلام التافه الذي يرددونه".

"ميدو رحل وقد يعود في أي وقت، حينما رحل في أول مرة كان قد انتهى عقده ثم أتى حسام حسن وتسبب في عدد من المشاكل أولها مع ميدو".

"ثاني المشاكل حينما استشرنا التوأم حول صفقة عبد الشافي ورفض رحيله، ثم خرج على كل الفضائيات يتحدث عن رحيله وأنه تم رغما عنه وانتقص من قيمته لكن جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير وكلمني سمو الأمير فهد بن خالد الذي كان يتولى رئاسة الأهلي في ذلك الوقت وأوضح لي أن حسام سيشرك عبد الشافي في مباراة وخشي من أن يصاب".

"بعد الاتفاق مع حسام وإبراهيم على عدم مشاركة عبد الشافي خالفا الاتفاق لنجد أن النادي أصبح به مجلسي إدارة، الأول للتوأم والثاني المنتخب فاستوجب رحيلهم".

وعن جيمي باتشيكو قال:"كان كثير الشكوى إما من محمد صلاح أو إسماعيل يوسف ولكن أمام الكاميرات يحتضنهم وفي إحدى الليالي طلب 15 ألف دولار بسبب مرض زوجته فتصرفت بحسن نية وأعطيته المبلغ ففوجئت به قد هرب".

وتحدث أيضا عن فيريرا "خسر من النجم الساحلي بخماسية واستمر لكن بعد مباراة السوبر التي خسرها أمام الأهلي توجب رحيله، أنا لا أعرف التشكيل سوى قبل المباراة فأخبرت مجلس الإدارة أن يقولوا له أننا سنخسر المباراة وهذا رأيي ولم أطلب تغيير التشكيل، فكان رده بتحمل النتيجة".

"خسر البطولة وخرجت ونعته بالفاشل وبعد شهرين تذكر أنني نعته بهذه الصفة؟ تلك ليست القصة، القصة أنه اتفق مع السد القطري أثناء تواجده في الإمارات وتعمد اختيار تشكيل سيء للخسارة في السوبر وعرفنا ونحن هناك".

وعن ماركوس باكيتا "هو مهذب ومحترم لكن وصلتني معلومات مؤكدة من السادة رؤساء الأندية السعودية أنه كان يتلقى رشاوى أثناء عمله كمدرب لمنتخب السعودية من رؤساء الأندية واللاعبين لاختيارهم وإشراكهم في المباريات".

"قررنا خوض تجربة جديدة مع أبناء النادي لكنهم حصلوا على نسبة فوز وصلت لـ50% تقريبا من 6 مباريات وبكل أدب واحترام وجهنا لهم الشكر، بعد مباراتي الإسماعيلي وسموحة كان يجب أن يرحل الجهاز الفني بالكامل لكن كان لابد أن يخوضوا مباراة الأهلي حتى لا أكون شماعة الفشل وحتى تحكم الجماهير على الموقف".

ووجه مرتضى حديثه للاعبي قائلا:"يجب أن تلعبوا برجولة وقوة، ما رأيته ضد الأهلي لم يكن جيدا حتى الكرة النسائية بها قوة أكثر مما قدمتموه أمام الأهلي ولن يتقاضى أي لاعب مليما حتى يعود الفريق لسابق عهده".