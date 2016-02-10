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أرقام #في_القمة – رمضان صبحي لم يقف على الكرة لكنه حقق رقما مميزا

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أرقام #في_القمة – رمضان صبحي لم يقف على الكرة لكنه حقق رقما مميزا أرقام #في_القمة – رمضان صبحي لم يقف على الكرة لكنه حقق رقما مميزا

ربما لم يقف رمضان صبحي على الكرة في مباراة الأهلي والزمالك كما تمنى قطاع من جمهور الأهلي، لكن الجناح الشاب حقق رقما مميزا خلال فوز الأهلي 2-0.

وبعيدا عن صناعته للهدف الثاني، استطاع رمضان استرجاع الكرة من الخصم 8 مرات.

ولتحليل الرقم، لابد من ذكر أن الفريق كله استرجع الكرة 77 مرة، أي أن رمضان كان مسؤولا وحده عن 10.3% من المرات التي استرجع فيها الأهلي الكرة من الزمالك.

الرقم بالطبع ضخم بالنسبة لجناح هجومي.

وبالمقارنة مع الأجنحة في الفريقين، فمؤمن زكريا استرجع الكرة مرتين، فيما استرجعها أيمن حفني 5 مرات وكهربا 7 مرات ومصطفى فتحي 3 مرات.

وبالنسبة للاعبي الأهلي، فكان رمضان خامسا في هذه الإحصائية إذ استرجع حسام غالي الكرة 13 مرة، وصبري رحيل 11 مرة، ورامي ربيعة 10 مرات، وأحمد فتحي وأحمد حجازي 9 مرات.

وليتوج أداءه في المباراة، لم يخسر رمضان الكرة سوى خمس مرات، فيما خسرها الجناح الأقرب له في أرقام استرجاع الكرة كهربا 13 مرة.

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