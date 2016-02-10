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الشامي: الأهلي والمصري في برج العرب يوم 22 فبراير

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الشامي: الأهلي والمصري في برج العرب يوم 22 فبراير الشامي: الأهلي والمصري في برج العرب يوم 22 فبراير

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مخاطبة الأمن من أجل إقامة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب يوم 22 فبراير.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تحديد يوم 22 فبراير موعدا للمباراة المؤجلة من الجولة السابعة، في انتظار الموافقة الأمنية على إقامتها على ملعب برج العرب.

وقال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء: "تقرر بشكل رسمي مخاطبة الأمن من أجل إقامة مباراة الأهلي والمصري يوم 22 فبراير على ملعب برج العرب".

ويتبقى موافقة الجهات الأمنية على ملعب المباراة.

يذكر أن الأهلي واجه المصري الموسم الماضي على ملعبي الجونة وشرم الشيخ.

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