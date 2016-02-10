مصر تستضيف نيجيريا في برج العرب

سيستضيف منتخب مصر نظيره النيجيري في استاد برج العرب شهر مارس المقبل بعدما حصل اتحاد الكرة على الموافقة الأمنية اللازمة.

وسيسافر الفراعنة إلى نيجيريا مع النصف الثاني من شهر مارس استعدادا للجولة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 ثم يستضيفون النسور الخضراء في الجولة الرابعة أحد أيام 27 و28 و29 مارس.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بـ6 نقاط يلين نيجيريا 4 ثم تنزانيا 1 ثم تشاد بلا رصيد من النقاط.

وسيرأس جمال علام رئيس الاتحاد بعثة مصر التي ستسافر إلى نيجيريا والتي سيكون قوامها 45 فردا.

وستقام مباراة مصر وبوركينا فاسو الودية نهاية فبراير الجاري على استاد برج العرب ويسعى اتحاد الكرة لحضور 3 آلاف مشجعا لها.