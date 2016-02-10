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مران الأهلي – في حضور طاهر.. غياب غالي والسعيد وعاشور وفتحي

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مران الأهلي – في حضور طاهر.. غياب غالي والسعيد وعاشور وفتحي مران الأهلي – في حضور طاهر.. غياب غالي والسعيد وعاشور وفتحي

غاب رباعي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد فتحي عن التدريبات الجماعية للفريق بعد يوم واحد من تغلبهم على الزمالك 2-0.

ويحضر رئيس النادي محمود طاهر جزئا من المران الذي يعقب مباراة القمة لتهنئة الفريق بالفوز.

وشارك عاشور في 90 دقيقة على ملعب برج العرب بعدما كانت مشاركته مهددة من الأساس بسبب الإصابة (طالع التفاصيل) ، ليغيب عن مران الأربعاء بسبب إجهاد العضلة الأمامية.

فيما خرج فتحي مصابا ومستبدلا في اللقاء ليشارك بدلا منه محمد هاني.

فيما يعاني غالي والسعيد من الإرهاق وخضعوا لجلسة استشفائية قبل المران.

واكتفى الأخيرين بمتابعة التدريبات من على دكة البدلاء دون المشاركة.

وتخوض المجموعة الأساسية في مباراة أمس الثلاثاء تدريبات استشفائية ولن يشاركوا في المران الجماعي.

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