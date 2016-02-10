من هي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع؟

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها خمسة منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما فقط .. وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاما.

كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

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> وفيما يلي نبذة عن معالي نجلاء بنت محمد العور – عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

تولت معالي نجلاء بنت محمد العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ مارس 2006 وأشرفت على تطوير عمل الأمانة العامة بما يخدم دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الحكومية النوعية ومراجعة السياسات الحكومية بالإضافة إلى العمل على الخلوات الوزارية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية من أجل مناقشة القضايا الحيوية التي تهم الحكومة.

ساهمت في تأسيس "مكتب الشؤون القانونية" في الأمانة العامة المختص بصياغة وإعداد التشريعات الحكومية وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المشورة القانونية في الحكومة الاتحادية.. كما ساهمت في تأسيس "المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، وكذلك الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتتولى نجلاء العور عضوية مجالس الإدارات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واللجنة الوطنية للانتخابات، واللجنة العليا لطوير المناهج الوطنية.

وتحمل معاليها شهادة البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقد تلقت تدريبا أكاديميا مكثفا في الإدارة وإدارة المؤسسات من "جامعة لندن للأعمال".