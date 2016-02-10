تعرف على محمد البواردي "وزير دولة لشؤون الدفاع"

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها خمسة منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما فقط .. وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاما.

كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

وفيما يلي نبذة عن معالي محمد بن أحمد البواردي – عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع..

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> شغل محمد البواردي منصب وكيل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وأيضا رئيس لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي.. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دولفين للطاقة".

محمد البواردي هو عضو في مجلس إدارة شركة "توازن القابضة" وهو العضو المنتدب في مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي كما أنه نائب رئيس مجلس أمناء صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

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