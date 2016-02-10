السيرة الذاتية للدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها خمسة منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما فقط .. وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاما.

كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

وفيما يلي نبذة عن معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي – عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

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> شغل معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" وسفيرا فوق العادة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو أيضا مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في الوزارة منذ 2010 ويحمل أيضا لقب عضو ممثل وزارة الخارجية في مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، وهو عضو لجنتي المراجعة والاختيار لجائزة زايد لطاقة المستقبل.. ويشغل كذلك منصب مدير الارتباط والتواصل مع الوكالة " آيرينا " في مصدر " شركة أبوظبي لطاقة المستقبل".

حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من كلية سيكما لإدارة الأعمال بـ "ليل" بفرنسا عام 2012، وحاز على جائزة راشد للتفوق العلمي لحملة شهادة الدكتوراة عام 2013.. كما أنه حامل لشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية بدبي، وماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا في أبوظبي وبكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تولسا في الولايات المتحدة الأميركية.. وهو حاليا عضو في جمعية أصدقاء البيئة في أبوظبي.

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