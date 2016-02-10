«الحجر الصحي»: لا صحة لاحتجاز ركاب للاشتباه في إصابتهم بـ«زيكا»

نفى مصدر مسئول بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، ما تردد ببعض وسائل الاعلام حول احتجاز عدد من الركاب للاشتباه باصابتهم بفيروس “زيكا” .

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا توجد حالة اشتباه واحدة خاصة بهذا الفيروس بمصر حتى الآن .

وقال، إنه تم عزال 12 راكبا قادمين من الخرطوم علي طائرة “تاركو” منهم اثنين مصريين، والباقى من السودان لعدم توافر شهادات الحمى الصفراء معهم، لافتا إلى أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف المطار إلى مستشفي حميات العباسية لوضعهم تحت الملاحظة طبقا للتعليمات الطبية المتبعة في مثل هذا الإجراء .