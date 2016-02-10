مجلس الطوارق الليبى يثمن الالتزام بوقف إطلاق النار مع قبيلة التبو

>أثنى المجلس الاجتماعى لطوارق ليبيا على الجهود المبذولة من قبيلة الحساونة، وكل القبائل الليبية التى سعت لرأب الصدع الذى حدث بين قبائل الطوارق والتبو فى مدينة أوبارى.

وثمن المجلس - فى بيان له اليوم /الأربعاء/ على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - التقدم الحاصل على الأرض من وصول القوة المحايدة والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار.

>وأشاد البيان بالأطراف التى تكبدت معاناة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة فى معركة إعادة الأمل لسكان بلدية أوبارى وطى صفحة الخلافات.

كما أعرب اجتماع الطوارق عن أمله بالتزام جميع سكان مدينة أوبارى بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع فى الدوحة مؤخرا، داعيا المجلس سكان المدينة الابتعاد عن الشائعات من أصحاب الأجندات المتربصة بأمن وسلامة المدينة، حسب وصفه.

يذكر أن قبيلتى التبو والطوارق توصلتا إلى اتفاق يقضى باختيار قوة محايدة من قبيلة الحسانة لتأمين المدينة وفتح الطريق الرابط بين أوبارى وسبها.

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