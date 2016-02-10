السيسى يلتقى أحمد الطيب ويؤكد دعم الدولة الكامل للأزهر جامعًا وجامعًة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراضاً للجهود التى يبذلها الأزهر الشريف لتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضلاً عن التعريف بصحيح الدين.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدة جولات خارجية سيقوم بها إلى عدد من الدول الآسيوية تشمل إندونيسيا وماليزيا، ثم تعقبها جولتان خارجيتان إحداهما إلى فرنسا والأخرى إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأوضح الطيب أن محاولات إلصاق الإرهاب بالإسلام لابد أن تجد من يتصدى لها، مؤكداً أن الأزهر الشريف الذى ظل وما زال يمثل منبراً للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته لا يدخر جهداً لإيضاح الحقائق وبيان فضائل الإسلام، الذى تحاول مجموعة من المتطرفين والإرهابيين تبرير أفعالها باسمه وهو منها براء.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعاً وجامعة، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود التعريف بصحيح الدين الإسلامى، والاستمرار فى تقديم النموذج الحضارى الحقيقى للإسلام، فى مواجهة دعوات الغُلو والتطرف، وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف، ومواصلة مسيرة التنمية.