مصادر: الرئيس يلقى خطابه أمام البرلمان السبت..والأمانة العامة: لم نُبلغ بعد

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام مجلس النواب، سيكون خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها السبت المقبل.

وبسؤال الأمانة العامة للبرلمان، عن صحة الأمر، أكدت أنه لم يصل للمجلس أى خطاب رسمى من مؤسسة الرئاسة بشأن موعد إلقاء الرئيس خطابه أمام البرلمان، لافتة إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن هو أن حضور الرئيس سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

تجرى استعدادات واسعة على قدم وساق، داخل مقر مجلس النواب وخارجه، تمهيداً لحضور الرئيس السيسى الأسبوع المقبل.

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