أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: الرئيس يلقى خطابه أمام البرلمان السبت..والأمانة العامة: لم نُبلغ بعد

Google+ Print
مصادر: الرئيس يلقى خطابه أمام البرلمان السبت..والأمانة العامة: لم نُبلغ بعد مصادر: الرئيس يلقى خطابه أمام البرلمان السبت..والأمانة العامة: لم نُبلغ بعد
كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام مجلس النواب، سيكون خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها السبت المقبل.

وبسؤال الأمانة العامة للبرلمان، عن صحة الأمر، أكدت أنه لم يصل للمجلس أى خطاب رسمى من مؤسسة الرئاسة بشأن موعد إلقاء الرئيس خطابه أمام البرلمان، لافتة إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن هو أن حضور الرئيس سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

تجرى استعدادات واسعة على قدم وساق، داخل مقر مجلس النواب وخارجه، تمهيداً لحضور الرئيس السيسى الأسبوع المقبل.


>نائب برلمانى: خطاب السيسى فى البرلمان يتضمن حلولا لمشكلات تواجه مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»