أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«زعزوع» يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون السياحي

Google+ Print
«زعزوع» يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون السياحي «زعزوع» يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون السياحي

الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة

التقى الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، مع “كريس لازاريس”، سفير اليونان لدى القاهرة، لتبادل الرؤى حول سُبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، فضلًا عن الترتيب لبرنامج لزيارة وزيرة السياحة اليونانية إلى خلال الثلث الآخير من الشهر الجاري.

وأكد “زعزوع”، على أهمية التعاون السياحي المصري اليوناني، خاصةً فيما يتعلق بوضع برامج مشتركة في الأسواق السياحية للمقصدين المصري واليوناني.

وشدد وزير السياحة، على أن ملف السياحة يفتح أفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصةً مع تعاظم الاستثمارات اليونانية في مصر.

وأشار الوزير إلى ترحاب القطاع السياحي، بزيارة وزيرة السياحة اليونانية خلال الشهر الجاري، متطلعًا إلى أن تكون زيارة مثمرة في تعزيز الحركة السياحية، والتعاون السياحي.

ولفت إلى أن الزيارة تتضمن توقيع مذكرة تفاهم، ولقاء مع منظمي الرحلات، فضلًا عن مؤتمر صحفي، وجولة لزيارة المعالم السياحية كأهرامات الجيزة، والمتحف المصري.

وأعرب السفير اليوناني، عن تطلعه إلى نمو وتوسع في قطاع السياحة المتبادلة مع مصر، وتحقيق مكاسب للدولتين من خلال هذه الصناعة الرائجة، لافتًا إلى حرص بلاده تمتين جسور العلاقات مع مصر في مجالات عديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»