«زعزوع» يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون السياحي

التقى الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، مع “كريس لازاريس”، سفير اليونان لدى القاهرة، لتبادل الرؤى حول سُبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، فضلًا عن الترتيب لبرنامج لزيارة وزيرة السياحة اليونانية إلى مصر خلال الثلث الآخير من الشهر الجاري.

وأكد “زعزوع”، على أهمية التعاون السياحي المصري اليوناني، خاصةً فيما يتعلق بوضع برامج مشتركة في الأسواق السياحية للمقصدين المصري واليوناني.

وشدد وزير السياحة، على أن ملف السياحة يفتح أفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصةً مع تعاظم الاستثمارات اليونانية في مصر.

وأشار الوزير إلى ترحاب القطاع السياحي، بزيارة وزيرة السياحة اليونانية خلال الشهر الجاري، متطلعًا إلى أن تكون زيارة مثمرة في تعزيز الحركة السياحية، والتعاون السياحي.

ولفت إلى أن الزيارة تتضمن توقيع مذكرة تفاهم، ولقاء مع منظمي الرحلات، فضلًا عن مؤتمر صحفي، وجولة لزيارة المعالم السياحية كأهرامات الجيزة، والمتحف المصري.

وأعرب السفير اليوناني، عن تطلعه إلى نمو وتوسع في قطاع السياحة المتبادلة مع مصر، وتحقيق مكاسب للدولتين من خلال هذه الصناعة الرائجة، لافتًا إلى حرص بلاده تمتين جسور العلاقات مع مصر في مجالات عديدة.