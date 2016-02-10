«السيسي» خلال لقائه أحمد الطيب: ندعم الأزهر الشريف جامعًا وجامعة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لاستعراض للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضلاً عن التعريف بصحيح الدين.

وأكد السيسي، دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعاً وجامعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة جهود التعريف بصحيح الدين الإسلامي، والاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام، في مواجهة دعوات الغُلو والتطرف، وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف، ومواصلة مسيرة التنمية.

بدوره، قال شيخ الأزهر، إنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بعدة جولات خارجية، إلى عدد من الدول الآسيوية تشمل كلاً من إندونيسيا وماليزيا، ثم تعقبها جولتان خارجيتان إحداهما إلى فرنسا والأخرى إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأضاف الطيب، إن محاولات إلصاق الإرهاب بالإسلام لابد أن تجد من يتصدى لها، مؤكداً أن الأزهر الشريف الذي ظل وما زال يمثل منبراً للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته، لا يدخر جهدًا لإيضاح الحقائق وبيان فضائل الإسلام، الذي تحاول مجموعة من المتطرفين والإرهابيين تبرير أفعالها باِسمه وهو منها براء.