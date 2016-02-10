هاري كين: مستوى توتنام تحسن منذ أن تخلص من ' البيض الفاسد '

أوضح هاري كين مهاجم توتنام أن السبب وراء تحسن مستوى فريقه هذا الموسم في الدوري هو بسبب تخلص النادي من "بيضه الفاسد" الذي كان يؤثر على مستواه.

ويحتل ديوك لندن المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي متصدر الترتيب وفارق الأهداف عن أرسنال في المركز الثالث.

وصرح المهاجم الدولي الإنجليزي لـ "لندن إيفينينج ستاندرد" قائلا: " اللاعبون الذي لا يحصلون على فرصة للمشاركة لازالوا يعملون بكد في التدريبات من أجل الحصول على فرصة، كل شيء في مكانه الصحيح في الفريق وهو أمر مهم".

وتابع صاحب الـ22 عاما "إذا كان لديك بيضة فاسدة أو اثنين فقد يتسبب ذلك في إفساد البيض الآخر، ونحن ليس لدينا بيض فاسد الآن، الجميع يقاتل من أجل بعضه البعض ونحن متواجدون بقوة في المنافسة لذا الكل يعلم أنه سوف يحصل على فرصته ويحاول إبهار المدرب".

وكان توتنام قد خرج منه مجموعة من اللاعبين مثل إيتيان كابوي وكايل نوتون وفلاد تشيرشيس وباولينيو ويونس كابول وبنيامين ستامبولي ولويس هولتبي وبنوا آسو إيكوتو وروبيرتو سولدادو وجميعهم كانوا موجودين خلال الموسم الماضي.