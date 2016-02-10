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إنريكي يستدعي 6 لاعبين من الرديف والشباب لمواجهة فالنسيا

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إنريكي يستدعي 6 لاعبين من الرديف والشباب لمواجهة فالنسيا إنريكي يستدعي 6 لاعبين من الرديف والشباب لمواجهة فالنسيا

أعلن اتحاد الكرة وصول الموافقات اللازمة لإقامة مباراة طلائع الجيش والأهلي على استاد الجيش الجديد بالسويس.

وبذلك ينتهي الجدل حول ملعب المباراة بعد رفض ملعب الدفاع الجوي استضافة لقاء الجولة الـ18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وكان من المفترض أن يستضيف الدفاع الجوي المباراة حسب الجدول المنشور على موقع اتحاد الكرة في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء يوم السبت المقبل.

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وتم تقديم المباراة لتلعب في الساعة الخامسة من نفس اليوم رسميا على ملعب السويس.

وتم تأجيل مباراة المصري وبتروجيت لتلعب في الساعة الثامنة إلا ربع.

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