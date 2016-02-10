رتبي حقيبة السفر خطوة بخطوة

لتوضيب حقيبة السفر، إليك النصائح التالية:

- ضعي لائحة بالأشياء الضرورية الخاصّة بك، الأشياء التي من السهل نسيانها، كفرشاة الأسنان والأدوية وقطع الالكترونيات بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والهاتف الخليوي. أخيراً، انتقي الملابس الضرورية للإجازة.

- ضعي أحذيتك في الجزء السفلي من الحقيبة، مع الحرص على ارتداء الأحذية التي تأخذ المساحة الأكبر يوم السفر.

- ضعي الأمتعة ثقيلة الوزن أسفل الحقيبة، مع الحرص على لفّ الملابس، لا سيما السراويل والقمصان والفساتين والجوارب والملابس الداخلية، بهدف زيادة المساحة في حقيبتك.

- احرصي على وضع العناصر المتشابهة معاً في كيس واحد، ممّا يسهل العثور عليها في وقت لاحق.

- احفظي مستحضرات التجميل في كيس أدوات الزينة الملحق بحقيبتك.

- احتفظي بحقيبتين واحدة للظهر وأخرى لليد: في حقيبة الظهر، التي ستأخذينها معك على متن الطائرة، خذي "اللابتوب" الصغير، أو الآيباد أو الكتاب الذي ستقرأينه. في الثانية، ضعي أوراقك الرسمية وبطاقتك وهاتفك.

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