«الطيران»: عقد الاستشارات الأمنية البريطاني لمدة ٦شهور.. والبداية الأحد بـ«شرم الشيخ»

أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، أن الشركة البريطانية “كنترول ريسكس”، للاستشارات الأمنية ، سوف تبدأ عملها، الأحد المقبل، بمطار شرم الشيخ، بقدوم مجموعة من خبراء الشركة.

> ومن المقرر أن يقوم الخبراء بزيارة للمطار، لبدء إجراء تقيم الإجراءات الأمنية التي تتم في تفتيش الركاب والحقائب، وتُقيم الأجهزة، وإعداد العاملين في تلك الإجراءات ، وكذلك متابعة الإجراءات في تأمين البضائع والحقائب .

وقال “كمال”، إن مدة التعاقد تمتد لـ ٦ شهور، لتقييم الإجراءات في مطارات “القاهرة، شرم الشيخ، ومرسى علم”، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ووزارة الطيران المدني.

وأضاف أن وزارة السياحة تتحمل وفقًا للعقد القيمة المالية من صندوق دعم السياحة، والتي تبلغ ما يقرب من ٧٠٠ ألف دولار.

> وقال الوزير إنه ” سيتم عقد اجتماع بين الشركة، والجهات الأمنية، واللجنة العُليا للأمن بالمطارات، ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس إسماعيل أبو العز، لإدخال مطار مرسى علم في التقييم في ذات الوقت المُحدد لمطار شرم الشيخ، ثم يعقبهما مطار القاهرة الدولي”.

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> وأضاف وزير الطيران المدني، أن ” دور الشركة يتوقف على التقييم فقط لأسلوب العمل، وتقييم نوعية الإجراءات المتبعة والأجهزة، لتقوم بعد ذلك بوضع ملاحظات في تقرير لمجلس الوزراء، وعلى أساسه نقوم بتدارك تلك الملاحظات”.

> وأشار الطيار حسام كمال، إلى أنه عقب تدارك الملاحظات ستقوم بجولة تقييم أخرى على أساسها، سوف تمنحنا شهادة دولية بالمطابقة مع الإجراءات التي تتم في المطارات العالمية” .

وتابع “كمال”، أن الشركة وافقت على كافة الملاحظات التي دونتها الجهات الأمنية والقانونية سواء بسرية المعلومات أو بوجود نسخة باللغة العربية أو اختيار الجهات القضائيةالمصرية كجهة تحكيم عند وجود أي مخالفة في التعاقد ، وكانت من قبل اختارت الإمارات .