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بالصور.. مصطفى بكرى: المشير طنطاوى قال "لن يكون البرادعى رئيس وزراء طول ما أنا عايش"

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بالصور.. مصطفى بكرى: المشير طنطاوى قال "لن يكون البرادعى رئيس وزراء طول ما أنا عايش" بالصور.. مصطفى بكرى: المشير طنطاوى قال "لن يكون البرادعى رئيس وزراء طول ما أنا عايش"
كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن بعض التفاصيل فى حضوره الكواليس الأخيرة من الثورة المصرية، بحضور المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، مؤكدا أنهما كانا يبحثان عن رئيس وزراء بديلا لعصام شرف، فتم اقتراح اسم الدكتور محمد البرادعى، رئيسا للوزراء، فقال المشير طنطاوى: "طول ما أنا عايش البرادعى لن يكون رئيسا للوزراء أو فى أى منصب تانى"، بحسب قول بكرى.

وأضاف بكرى خلال كلمته باحتفالية تكريم المشير طنطاوى بتيار الاستقلال، اليوم، الأربعاء، أن المشير طنطاوى ضحى بعمره من أجل البلد، مضيفا أن بعض السفهاء يوجهون الألفاظ لطنطاوى رغم دوره.

وقال بكرى: "قلت لطنطاوى لماذا لا تذهب للقصر الجمهورى"، فرد: "ربنا ما يكتب عليا أكون رئيس جمهورية"، وأضاف أن "الشاطر ومرسى والحسينى" وعدد من قيادات الإخوان ذهبوا للمشير طنطاوى، وقال مرسى للمشير: "احنا مستعدين نجيب 200 مليار دولار من الخارج مقابل أن يتولى الشاطر رئاسة الوزراء.. فرد طنطاوى وقال: "هندرس العرض.. وبعدها بيوم قال طنطاوى لقيادات المجلس العسكرى طول من حى لن يكون الإخوان فى السلطة".

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