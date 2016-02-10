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وكيلة الخارجية الأمريكية: تمكين المرأة فى مصر يزيد الدخل القومى 34%

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وكيلة الخارجية الأمريكية: تمكين المرأة فى مصر يزيد الدخل القومى 34% وكيلة الخارجية الأمريكية: تمكين المرأة فى مصر يزيد الدخل القومى 34%
قالت سارة سيوال، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدنى والديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه يجب على المصرية تمكين دور المرأة أكثر من ذلك لأنها المسئولة عن التربية، ويجب أن تأخذ وضعها فى المجتمع المصرى، لأنه بتمكين المرأة سيزداد الدخل القومى لــ34 %.

وأضافت سارة سيوال، خلال كلمتها بمحاضرة عامة بعنوان "دور المرأة فى التغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية فى فى القرن الحادى والعشرين"، الذى نظمها مركز الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود للدراسات والبحوث الأمريكية، اليوم، الأربعاء، أنها يجب على المرأة المصرية المشاركة بقوة فى جميع المجالات، لأن مواجهة التطرف والإرهاب يتأتى من تمكين المرأة أيضا.

وأكدت وكلية وزارة الخارجية الأمريكية، على أن زيارة السيسى للفتاة التى تم التحرش بها فى التحرير، هى خطوة موفقة بالنسبة للدولة، ويجب على الدولة المصرية تمكين المرأة أكثر من ذلك والاهتمام بها.

وأشارت سارة سيوال، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الكثير من المشاكل، ولكن نحن بنسعى بقدر كبير على حل تلك المشاكل، وأن الإرهاب موجود بكل مكان، ويجب على الدولة المصرية عدم الاعتماد على الحلول الأمينة فقط، ولكن يكون هناك إجراءات أخرى لردع الإرهاب.

وكشفت سارة سيوال، أن استمرار قلق الولايات المتحدة، تجاه بعض القوانين وتطبيقها فى مصر، ووضع المجتمع المدنى، مؤكدة أن من حق المواطنين فى التجمع والحفاظ على الحريات، لأن المجتمع نفسه هو الذى يحاربه، فيجب ألا تعتمد الدولة المصرية على الإجراءات الأمنية فقط، مشددة على أهمية دور المجتمع المدنى فى هذا الصدد، موضحة أن أمريكا تراجعت عن فكر مواجهة الإرهاب بإستخدام الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر.

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مصر 365

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