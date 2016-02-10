الطيران المدني: كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ مارس المقبل

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من السفير سامى سعد، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط وغرب آسيا يفيد بقرار استئناف رحلات الطيران بين مصر وكازاخستان والتى توقفت فى أعقاب حادث الطائرة الروسية، وذلك بعد زيارة وفد هيئة الطيران المدنى الكزاخية إلى مصر فى الفترة من 18 إلى 21 يناير الماضى والاطمئنان على الإجراءات الأمنية المتبعة فى مطارى شرم الشيخ والقاهرة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع وشحن الحقائب.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية لشركة "اسكوت" الكازاخستانية إلى مدينة شرم الشيخ 19 مارس المقبل، حيث بدأ عدد من المواطنين الكزاخيين التوافد على سفارة مصر فى كازاخستان للحصول على تأشيرات سياحة للسفر إلى مصر.