أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطيران المدني: كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ مارس المقبل

Google+ Print
الطيران المدني: كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ مارس المقبل الطيران المدني: كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ مارس المقبل
صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من السفير سامى سعد، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط وغرب آسيا يفيد بقرار استئناف رحلات الطيران بين وكازاخستان والتى توقفت فى أعقاب حادث الطائرة الروسية، وذلك بعد زيارة وفد هيئة الطيران المدنى الكزاخية إلى مصر فى الفترة من 18 إلى 21 يناير الماضى والاطمئنان على الإجراءات الأمنية المتبعة فى مطارى شرم الشيخ والقاهرة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع وشحن الحقائب.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية لشركة "اسكوت" الكازاخستانية إلى مدينة شرم الشيخ 19 مارس المقبل، حيث بدأ عدد من المواطنين الكزاخيين التوافد على سفارة مصر فى كازاخستان للحصول على تأشيرات سياحة للسفر إلى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»