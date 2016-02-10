حاكم دبى يعلن التشكيل الوزارى الجديد.. والحكومة تضم وزيرة عمرها 22 عاما

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى التشكيل الوزارى للحكومة الجديدة فى دبى عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات: "الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخى محمد بن زايد.. واعتماد رئيس الدولة حفظه الله، نعلن بحمد الله عن التشكيل الوزاري الجديد ،التشكيل الجديد هو مرحلة جديدة عنوانها المستقبل.. والشباب.. والسعادة.. وتطوير التعليم.. والتعامل مع التغير المناخى لحماية بيئتنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "تم تعيين الأخت لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة دولة للتسامح.. وتمنياتى بأن تستطيع لعب دور إقليمى وليس محلى فقط فى هذا المجال وتم تعيين نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع والأخت نجلاء أم لـ3 أطفال وأمين عام مجلس وزراء سابقا وجزء من فريق عملى".

وتابع : "د.ثاني الزيودي وزير للتغير المناخي والبيئة ثاني في الثانية والثلاثين لديه دكتوراة بالطاقة المتجددة وممثلنا في إيرينا" ، وأكمل "محمد البواردي وزير دولة لشئون الدفاع .. محمد محل ثقتنا وسجل إنجازاته حافل بخدمة البلد وحماية مكتسباته".

>وأضاف "جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشئون التعليم العام ،خبرتها 20 سنة في التعليم وأمامها مهمة تحتاج أضعاف ما قدمته سابق " ، مستطرداً " د.أحمد بالهول .. وزير دولة لشئون التعليم العالي .. أحمد رئيس مصدر وعمل أستاذ في جامعة خليفة .. ونتوقع منه الكثير " ،موضحاً "أصبح لوزارة التربية والتعليم 3 وزراء، ومؤسسة تدير مدارسها، ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليها، ونتابعها من مجلس الوزراء .. ولا عذر لأحد بعد ذلك ".

وأكد حاكم دبي تعيين عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة قائلاً " عهود مدير عام مكتب رئاسة الوزراء.. وستبقى معي لأتابع هذا الموضوع بنفسي" ، واستمر "تم تعيين نورة الكعبي وزيرة دولة لشئون المجلس الوطني، نورة كانت عضو في المجلس وستكون خير من يرتقي بعلاقته مع الحكومة " .

واستطرد محمد بن راشد "شما المزروعي .. وزيرة دولة لشؤون الشباب.. شما عمرها 22 .. ولديها ماجستير من أكسفورد .. وبكالوريس من جامعة نيويورك ، شما ستكون أيضا رئيسة مجلس الشباب الذي سيمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة .. سنعطيها صلاحيات وأتوقع منها ومن مجلسها إنجازات حقيقية".