بالفيديو.. نشرة اليوم السابع ..ميدو يعترف:خذلت الزمالك والأهلى يستحق

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وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار :-
>الحكومة توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات
وزير الرى :تواصل الاجتماعات الفنية والمالية والقانونية لسد النهضة
>صحيفة روسية تؤكد: عودة السياح الروس لمصر فى ربيع 2016
وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار :-
>
>الحكومة توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات
وزير الرى :تواصل الاجتماعات الفنية والمالية والقانونية لسد النهضة
>
>صحيفة روسية تؤكد: عودة السياح الروس لمصر فى ربيع 2016