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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع ..ميدو يعترف:خذلت الزمالك والأهلى يستحق

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع ..ميدو يعترف:خذلت الزمالك والأهلى يستحق بالفيديو.. نشرة اليوم السابع ..ميدو يعترف:خذلت الزمالك والأهلى يستحق
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل.

وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار :-
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> توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات

وزير الرى :تواصل الاجتماعات الفنية والمالية والقانونية لسد النهضة
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>صحيفة روسية تؤكد: عودة السياح الروس لمصر فى ربيع 2016

ميدو يعتذر: خذلتكم وبشكر حازم إمام.. ومبروك للأهلى فوز مستحق

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مصر 365

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