وزير الطيران: الشركة البريطانية لاستشارات الأمن تبدأ بمطار شرم الشيخ الأحد

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن الشركة البريطانية "كنترول ريسكس" للاستشارات الأمنية، ستبدأ عملها الأحد القادم بمطار شرم الشيخ، بقدوم مجموعة من خبراء الشركة، وزيارة المطار لبدء تقيم الإجراءات الأمنية التى تتم فى تفتيش الركاب والحقائب وتقيم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك متابعة الإجراءات فى تأمين البضائع والحقائب.

وأضاف وزير الطيران المدنى، فى تصريحات صحفية، أن مدة التعاقد 6 أشهر لتقييم الإجراءات فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدنى. وتتحمل وزارة السياحة وفقا للعقد القيمة المالية من صندوق دعم السياحة والتى تبلغ مايقرب من 700 ألف دولار.

وقال الوزير إنه سيتم عقد اجتماع بين الشركة والجهات الأمنية واللجنة العليا للأمن بالمطارات ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس إسماعيل أبو العز، لادخال مطار مرسى علم فى التقييم فى ذات الوقت المحدد لمطار شرم الشيخ، ثم يعقبهما مطار القاهرة الدولى.

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>وقال إن دور الشركة يتوقف على التقييم فقط لأسلوب العمل وتقييم ونوعية الإجراءات المتبعة والأجهزة، لتقوم بعد ذلك بوضع ملاحظات فى تقرير لمجلس الوزراء وعلى أساسه نقوم بتدارك تلك الملاحظات، وعقب تداركها تقوم بجولة تقيم أخرى على أساسها تمنحنا شهادة دولية بالمطابقة مع الإجراءات التى تتم فى المطارات العالمية.

وأضاف كمال أن الشركة وافقت على كافة الملاحظات التى دونتها الجهات الأمنية والقانونية سواء بسرية المعلومات أو بوجود نسخة باللغة العربية أو اختيار الجهات القضائية المصرية كجهة تحكيم عند وجود أى مخالفة فى التعاقد، وكانت من قبل اختارت الإمارات.

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