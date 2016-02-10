بهذه الخطوات نجحت رايتشل ماكأدامز في اختيار إطلالاتها

في كل حفل للسجادة الحمراء تحضر الممثلة رايتشل ماكأدامز Rachel McAdams بإطلالة أنيقة تلفت أنظار الحضور والمصورين لجمالها بدون أي تكلف أو مبالغة، وقد شاهدناها تقوم بإبهارنا في حفلات هوليوود المختلفة مرةً بعد أخرى، لذلك قمنا بحصر خطوات بسيطة تمكنك من الحصول على إطلالة رايتشل ماكأدامز الجذابة.

- اختاري التصاميم الأنثوية

لا يمكن أن تخطئي في اختيار الفساتين الناعمة ذات التصاميم الأميرية الناعمة، فقد كانت هذه التصاميم هي المفضلة لدى رايتشل ماكأدامز وزيّنت إطلالاتها في كل حفل، فلا يمكن أن ننسى إطلالتها الجذابة في حفل SAG Awards بفستان من إيلي صعب.

- كوني متألقةً بلون واحد

غالبًا ما تختار رايتشل ماكأدامز الإطلالات ذات اللون الواحد وتساعدها هذه الطريقة لتبدو أطول من طولها الطبيعي كما تمكنها من الحفاظ على بساطة إطلالتها، إلا في حالة اختيارها للطبعات فتحرص على اختيار الألوان الكلاسيكية، والطبعات الناعمة بدون أن تزحم إطلالتها بها كإطلالتها في حفل Golden Globes الأخير.

- حافظي على بساطة إطلالتك

عند مشاهدة إطلالات رايتشل ماكأدامز لا يمكن ألا تعجبي ببساطة إطلالاتها على الرغم من أناقتها، وذلك لأنها تحرص على ألا تبالغ في ارتداء المجوهرات في كل إطلالة، فتكتفي بأقراط بسيطة وسوار أو خاتم بتصميم ناعم بدون ارتداء عقد بارز، فتجعل الفستان محط الأنظار.

نحن متشوقون لرؤية إطلالة رايتشل ماكأدامز في حفل الأوسكار نهاية هذا الشهر؛ فهي من ضمن المرشحات لجائزة أفضل ممثلة مساعدة ونتوقع أن تكون من أجمل الحاضرات في هذا الحفل المنتظر، وقد جمعنا لك بعض إطلالاتها السابقة لتلهمك حتى تتألقي في سهراتك.