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مجموعة "وعد من القلب" من مجوهرات داماس

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الأربعاء 10-02-2016 15:06

تشاركك دار "داماس" Damas للمجوهرات جميع مناسباتك الخاصة، وتحتفل معك على طريقة الخاصة الثمينة والتي تُقذّر اللحظات الهامة في حياتك، واحتفالاً بيوم الحب الذي يُعبّر عن أسمى المشاعر النابعة من القلب قدمت دار "داماس" Damas مجموعة مجوهرات جديدة ومبتكرة وأطلقت عليها اسم "وعد من القلب" A promis from the Heart، وقد ضمت هذه المجموعة تشكيلة من العقود ذات التصاميم المستوحاة من شكل القلب أو من مفتاح كدليل على الوعد بالحب والالتزام به.
هذه المجموعة مصنوعة من الذهب بألوانه المختلفة الأبيض، الأصفر، والوردي ومرصعة بالألماس وبالأحجار الكريمة واللؤلؤ.
شاركي أجمل لحظاتي واختاري الهدية الأجمل من مجموعة "وعد من القلب" A promis from the Heart من "داماس" Damas.

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سيدتي