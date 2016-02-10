فيديو صادم: ابنة 6 سنوات تعلّم العالم المكياج

انتشر فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة بعمر الـ6 سنوات، تضع المكياج على طريقة الخبراء. واللافت كان أسلوبها الطريف في استخدام مستحضرات التجميل بثقة مميزة.

قد يعجبك :

نصائح أصغر خبيرة تجميل:

رطّبي بشرتك قبل استخدام المكياج

استخدمي لونين مختلفين من كريم الأساس

اخفي كلّ عيوب الوجه بالفاونديشن

انحتي وجهك بكريم الأساس باختلاف ألوانه

استخدمي البودرة لرفع وجنتيك

استخدمي الظلال المشرقة فوق العين

ضعي الماسكرا لتطويل الرموش

استخدمي البودرة الفاتحة على عظام الفك

ضعي ملمع الشفاه على شفتيك

تابعي الفيديو، واكتشفي أسلوب أصغر خبيرة تجميل في تطبيق المكياج.

تابعي أيضاً:

صيحات لا يمكنك إلا أن تلتزمي بها بعد عروض باريس

جديد: 4 خطوات سريعة لكونتور الحواجب

فيديو خاص: هكذا تحوّلت ليا بأنامل أحمد الأسير!