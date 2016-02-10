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فيديو صادم: ابنة 6 سنوات تعلّم العالم المكياج

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انتشر صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة بعمر الـ6 سنوات، تضع المكياج على طريقة الخبراء. واللافت كان أسلوبها الطريف في استخدام مستحضرات التجميل بثقة مميزة.

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نصائح أصغر خبيرة تجميل:

  • رطّبي بشرتك قبل استخدام المكياج
  • استخدمي لونين مختلفين من كريم الأساس
  • اخفي كلّ عيوب الوجه بالفاونديشن
  • انحتي وجهك بكريم الأساس باختلاف ألوانه
  • استخدمي البودرة لرفع وجنتيك
  • استخدمي الظلال المشرقة فوق العين
  • ضعي الماسكرا لتطويل الرموش
  • استخدمي البودرة الفاتحة على عظام الفك
  • ضعي ملمع الشفاه على شفتيك

 

تابعي الفيديو، واكتشفي أسلوب أصغر خبيرة تجميل في تطبيق المكياج.

 

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