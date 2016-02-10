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تأجيل «رشوة وزارة الزراعة» لـ 12 مارس لشهادة النيابة العامة

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تأجيل «رشوة وزارة الزراعة» لـ 12 مارس لشهادة النيابة العامة تأجيل «رشوة وزارة الزراعة» لـ 12 مارس لشهادة النيابة العامة

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الزراعة”، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 آخرين لجلسات 12مارس، لسماع شهادة النيابة العامة.

كما حددت جلسات 13 و14 و16 مارس المقبل، لسماع شهادة دفاع المتهمين،وقدمت النيابة العامة تقرير من خبير الأصوات، بشأن الفيديوهات المقدمة في القضية.

وقبل القرار ، طالب دفاع المتهم الرابع محمد فودة، بسماع شهادة إلياس، أمام وكيل النيابة الذي استجوب موكله، وذلك بشأن التغيير الحاصل في صفحات التحقيق، كما صمم على طلب ضم مضبطة جلسات مجلس الوزراء.

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