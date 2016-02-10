محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية‎

اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول 2015 / 2016 .

وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية 85.9% %، بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 71.6 %.

وقرر محافظ أسوان رصد جوائز للمتفوقين فى نهاية العام الدراسى الحالى بواقع 500 جنيه لكل من يحصل على الدرجات النهائية فى الشهادة الإبتدائية، و 700 جنيه لكل من يحصل على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ألف جنيه لكل من يحصل على نسبة 98 % فأكثر للشهادة الثانوية.

ووجه المحافظ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى الفصل الدراسى الأول، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وأشاد حجازى، بدور أسر المتفوقين وأيضًا المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية التى تسعى لتحقيق النهضة المنشودة للعبور للمستقبل وخاصة أن الدولة تولى اهتمامًا بالتعليم لأنه السبيل الوحيد لتقدم الأمم و بناء جيلاً قوياً قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب، مسئولى التربية والتعليم، بتحليل النتائج للوقوف على المستويات التعليمية للطلاب سواء فى المواد الدراسية وأيضًا بالنسبة للإدارات التعليمية فى المراكز والمدن حتى يتسنى لمتخذى القرار تلافى السلبيات وتدعيم الإيجابيات.

كما وافق حجازى، على فتح مدرسة للمتفوقين بمدينة أسوان الجديدة بعد القيام بدراسة موسعة عن متوسط النتائج خلال الـ 3 سنوات الماضية تمهيداً لعرضها على وزارة التربية والتعليم للبدء فى إجراءات إفتتاح المدرسة.

بدوره، صرح شاذلى علي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بأن نسب النجاح فى الشهادة الإبتدائية تتراوح ما بين 85.9 % إلى 100 % للحاصلين على نسبة 50 % فأكثر، حيث وصل أعداد المتقدمين إلى 27569 طالب نجح منهم 27109 طالب.

وأشار إلى أن نسب النجاح فى الشهادة الإعدادية تتراوح ما بين 71،6% إلى 100 % للحاصلين على نسبة 50 % فأكثر حيث وصل أعداد المتقدمين إلى 24843 طالب نجح منهم 21318 طالب .