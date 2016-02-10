أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| تيار الاستقلال يُكرم المشير طنطاوي في احتفالية لدوره في 25 يناير

Google+ Print
صور| تيار الاستقلال يُكرم المشير طنطاوي في احتفالية لدوره في 25 يناير صور| تيار الاستقلال يُكرم المشير طنطاوي في احتفالية لدوره في 25 يناير

المشير حسين طنطاوي

نظم تيار الاستقلال، وعدد من الأحزاب السياسية، منذ قليل، احتفالية كُبرى لتكريم المشير حسين طنطاوي، بأحد المراكب النيلية بكورنيش الزمالك، بحضور عددٍ كبير من الشخصيات العامة، وأعضاء من مجلس النواب، وزعماء القبائل، فضلًا عن عددٍ من اللواءات العسكريين.

وقام المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بتكريم المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، تقديرًا وعرفانًا له، ولدوره في الفترة ما بعد ثورة الـ ٢٥ من يناير، فضلًا عن حمايته للبلاد من المخاطر االخارجية.

وأكد “الفضالي”،” أن الشعب المصري تحمل الكثير من الأعباء، ووقف بجانب القيادات العسكرية حفاظًا على منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، وكان هو البطل الحقيقي للثورة”.

وشدد رئيس تيار الاستقلال، على دور المشير حسين طنطاوي في الحفاظ على مصر خلال الفترة الانتقالية ما بعد المخلوع مبارك، على حد قوله.

وشارك في الاحتفالية السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، اللواء حمدي بخيت، جبالي المراغي، الكابتن سمير زاهر، الصحفي محمود معروف، الإعلامي سعيد حساسين، وعددٍ من مشايخ وعواقل القبائل العربية، فضلًا عن اللواء محمود خلاف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، والفنان أحمد ماهر، وأعضاء قائمة تيار الاستقلال بالكامل.

المراسل – عُمر جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»