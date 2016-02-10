صور| تيار الاستقلال يُكرم المشير طنطاوي في احتفالية لدوره في 25 يناير

نظم تيار الاستقلال، وعدد من الأحزاب السياسية، منذ قليل، احتفالية كُبرى لتكريم المشير حسين طنطاوي، بأحد المراكب النيلية بكورنيش الزمالك، بحضور عددٍ كبير من الشخصيات العامة، وأعضاء من مجلس النواب، وزعماء القبائل، فضلًا عن عددٍ من اللواءات العسكريين.

وقام المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بتكريم المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، تقديرًا وعرفانًا له، ولدوره في الفترة ما بعد ثورة الـ ٢٥ من يناير، فضلًا عن حمايته للبلاد من المخاطر االخارجية.

وأكد “الفضالي”،” أن الشعب المصري تحمل الكثير من الأعباء، ووقف بجانب القيادات العسكرية حفاظًا على مصر منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، وكان هو البطل الحقيقي للثورة”.

وشدد رئيس تيار الاستقلال، على دور المشير حسين طنطاوي في الحفاظ على مصر خلال الفترة الانتقالية ما بعد المخلوع مبارك، على حد قوله.

وشارك في الاحتفالية السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، اللواء حمدي بخيت، جبالي المراغي، الكابتن سمير زاهر، الصحفي محمود معروف، الإعلامي سعيد حساسين، وعددٍ من مشايخ وعواقل القبائل العربية، فضلًا عن اللواء محمود خلاف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، والفنان أحمد ماهر، وأعضاء قائمة تيار الاستقلال بالكامل.

المراسل – عُمر جمال