إزالة تعديات على 25 فدان من أملاك الدولة بالأقصر

تمكنت حملة مكبرة للوحدة المحلية لقرية النمسا بمركز إسنا جنوب الأقصر برئاسة الدكتور ياسر السعيد، اليوم الأربعاء، من إزالة تعديات على مساحة 25 فدان من أملاك الدولة.

وقال السعيد، إن “محمد . ر” قام بالتعدى على قطعة أرض مساحتها 30 فدان من أملاك الدولة كانت مخصصة لإقامة مشروعات خدمية وتم ازالة جميع التعديات بمساحة 25 فدان وتم ترك خمس أفدنة قام المذكور بزرعها محصول طماطم، لافتا إلى أنه تم أخذ تعهد عليه بإزالته بعد حصاد المحصول.

وأشار السعيد، إلى إزالة 10 حالات آخرين بمساحه فدان لمواطنين قاموا بالتعدى على الأراضي الزراعية بحاجر المساوية، إضافة إلى إزالة حجرة عبارة عن حوائط لم يتم سقفها على ترعه الرمادى.