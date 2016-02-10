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صور| قرد يجرح نفسه بسبب الكبت الجنسي بالزقازيق

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صور| قرد يجرح نفسه بسبب الكبت الجنسي بالزقازيق صور| قرد يجرح نفسه بسبب الكبت الجنسي بالزقازيق

كتب – علي الديب

جرح قرد نفسه بحديقة حيوان الزقازيق بجروح متفرقه بأنحاء جسده داخل قفصه نتيجة عدم تفريغ طاقته الجنسية لمدة طويلة.

و قال طبيب الحديقة إن سبب ذلك هو دخوله في حالة اكتئاب أثرت عليه و على  قطيع الحيوانات المرافقين له، لعدم تمكنه من معاشرة أنثاه القردة لكونها في فترة الحمل، الأمر الذي تسبب فى إصابته بالهرش حتى جرح نفسه.

وأوضح الطبيب أن  الحيوانات تتلقى برامج غذائية عالمية و من اهم الأطعمة التى يتناولونها  البرتقال و قصب السكر و البلح و الموز و البيض و الفول السودانى، مضيفًا ان تلك الحالة لا تمثل أي خطر على رواد الحديقه باعتبارها  امرا عادي يحدث دوماو يتم السيطرة عليه بمعرفة المختصين فى ذلك الشأن.

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