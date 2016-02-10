محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ كافة المشروعات طبقًا لبرامجها الزمنية

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إجتماعًا موسعًا مع المهندس سيد محروس مدير المشروعات بهيئة الأوقاف المصرية ومديري الإسكان والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب والمالية بالإضافة إلي مساعد المحافظ للمشروعات القومية ونائب رئيس مدينة أسوان.

ووجه محافظ أسوان بسرعة إنهاء كافة المشروعات الجارية طبقاً للبرامج الزمنية المقررة لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية وخاصة العاجلة والملحة في المناطق التي يعاني فيها المواطنين بسبب الأزمات والمشاكل المتكررة سواء بضعف أو انقطاع مياه الشرب النقية أو حدوث كسورات وطفح للصرف الصحي.

وكشف حجازي، عن أنه تم رفع هذه المطالب العاجلة للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان؛ لتدبير اعتماد مالى قدره 69 مليون جنيه منها 23 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب و 46 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحى حتى يتسنى البدء في تنفيذ الحلول العاجلة ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى، مع إدارج إعتمادات قدرها 156.8 مليون جنيه ضمن الخطة المالية القادمة 2016/2017 كحلول جذرية لهذه المشاكل الملحة.

كما وجه المسئولين بالهيئة القومية والشركة القابضة والمقاولون العرب، بسرعة إنهاء إحلال وتجديد 1 كم من خط الطرد الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى رقم 11 بمنطقة الكرور والمؤدي لمحطة 13 بالشلال، بعد تكليف المحافظ لكلية الهندسة بجامعة أسوان بإعداد تقرير فنى والذي أوصي بإختيار المسار المناسب للخط لحل مشكلة تكرار الكسورات بالخط بسبب صعوبة التضاريس وما يترتب عليه من إنقطاع مياه الشرب للمنطقة والمناطق السكنية المجاورة .

وشهد الإجتماع متابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات منها مشروع الإسكان الإجتماعي بحي الصداقة الجديد بإجمالى 2832 وحدة سكنية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلي 80 % ومقرر الإنتهاء منه في 31 أغسطس القادم، مع تدبير 30 مليون جنيه لتنسيق الموقع العام ، فيما تم إعتماد الرسومات والتصميمات والجسات الخاصة بمشروع الصرف الصحى لخدمة الوحدات السكنية الجديدة بالصداقة سواء في إسكان الأوقاف أو الإسكان الإجتماعى.

كما تضمن الإجتماع متابعة موقف مشروعات هيئة الأوقاف المصرية بالمحافظة، حيث صرح المهندس سيد محروس، بأنه تم إعتماد 26 مليون جنيه كحل عاجل لإنهاء أعمال المرافق الداخلية من مياه شرب وصرف صحى، بجانب شبكات الصرف الخارجية لربطها بمشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه لمنطقة الصداقة الجديدة حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الأوقاف للمستحقين من الشباب بإجمالي 4920 وحدة سكنية كاملة التشطيب.