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حبس 6 طلاب بينهم نجل مفتى الإخوان 45 يوما فى التحقيق بفوضى مدارس المنصورة

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حبس 6 طلاب بينهم نجل مفتى الإخوان 45 يوما فى التحقيق بفوضى مدارس المنصورة حبس 6 طلاب بينهم نجل مفتى الإخوان 45 يوما فى التحقيق بفوضى مدارس المنصورة
قررت نيابة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حبس 6 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم نجل الدكتور عبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان ، 45 يوما على ذمة اتهامهم بأحداث فوضى بالمدارس خلال العام الحالى.

وتم تجديد حبس محمد عبدالرحمن البر، ومحمد أحمد فوزى يوسف، ومحسن محمد السيد، وأسامه فرج أبوالمجد، ويوسف السيد عبد المؤمن سعفان، ومحمد ياسر صادق، الذين تم القبض عليهم فى أواخر 2015، أثناء تجمعهم بمدينة المنصورة لدراسة خطة تحركهم فى أوساط الطلاب خلال العام الدراسى، 2015 ـ 2016.

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مصر 365