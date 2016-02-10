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بالصور.. إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة

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بالصور.. إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة بالصور.. إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة
أحبط رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالجيزة، محاولة انتحار سيدة إندونيسية بشرفة عقار سكنى بالطابق الخامس بالعجوزة، بعد صعودها فى محاولة منها للانتحار وقام رجال الإنقاذ بإقناعها وتراجعت وتمت إنزالها بواسطة أحد الأفراد.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بتواجد سيدة معلقة أعلى سور لأحد العقارات بشارع السودان التابع لمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء والعقيد إبرهيم حسين والمقدم عطية نصر وبصحبتهم سيارتى إنقاذ وسلم هيدروليكى لمحاولة إنزال السيدة.

وقام أحد أفراد الإنقاذ البرى بالنزول من أعلى سطح العقار إلى المكان التى تتواجده به وتم إنزالها بكل براعة بعد إقناعها بالعدول عن الانتحار وتبين أنها تدعى فاطمة وتبلغ من العمر 30 عامًا وتعمل لدى أسرة مصرية تسيء معاملتها وتريد أن تعود إلى بلادها وتم تسليمها لقسم شرطة العجوزة لتحرير المحضر اللازم تمهيدًا لتسليمها للسفارة الإندونيسية لإرسالها إلى دولتها.

إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة (1)

إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة (2)

إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة (3)

إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة (4)

إحباط محاولة انتحار سيدة إندونيسية من شرفة عقار بالعجوزة (5)
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