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النيابة ترسل مذكرة بالتحقيق فى تعدى أمناء شرطة على أطباء المطرية للنائب العام

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النيابة ترسل مذكرة بالتحقيق فى تعدى أمناء شرطة على أطباء المطرية للنائب العام النيابة ترسل مذكرة بالتحقيق فى تعدى أمناء شرطة على أطباء المطرية للنائب العام
أرسلت، منذ قليل، نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، مذكرة بتفاصيل التحقيقات فى واقعة تعدى أمناء قسم شرطة المطرية على أطباء مستشفى المطرية، إلى النائب العام، ليطلع عليها ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، فتحت تحقيقات موسعة فى بلاغ نقابة الأطباء ضد أمناء قسم شرطة المطرية لتعديهم على الأطباء، وأمرت باستدعاء 6 أمناء، وحددت جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم .
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