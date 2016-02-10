حبس 3 عاطلين سرقوا خليجيين ومصرى تحت تهديد السلاح بالعجوزة

قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كويتيين ومصرى بالعجوزة والبحث عن متهم رابع هارب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد السويفى وكيل أول النيابة، أن أربعة عاطلين اقتحموا شقة المجنى عليهم بالعجوزة وهددوهم واعتدوا عليهم بالضرب وسرقوا منهم 3 هواتف محمولة و مبلغ 5 ألاف جنيه وساعة يد، ثم فروا هاربين.
وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليهم استغاثوا بالجيران الذين تمكنوا من القبض على 2 منهم و تمكنت قوات الأمن من الإيقاع بالمتهم الثالث، فيما هرب الرابع.