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حبس 3 عاطلين سرقوا خليجيين ومصرى تحت تهديد السلاح بالعجوزة

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حبس 3 عاطلين سرقوا خليجيين ومصرى تحت تهديد السلاح بالعجوزة حبس 3 عاطلين سرقوا خليجيين ومصرى تحت تهديد السلاح بالعجوزة
قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كويتيين ومصرى بالعجوزة والبحث عن متهم رابع هارب.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد السويفى وكيل أول النيابة، أن أربعة عاطلين اقتحموا شقة المجنى عليهم بالعجوزة وهددوهم واعتدوا عليهم بالضرب وسرقوا منهم 3 هواتف محمولة و مبلغ 5 ألاف جنيه وساعة يد، ثم فروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليهم استغاثوا بالجيران الذين تمكنوا من القبض على 2 منهم و تمكنت قوات الأمن من الإيقاع بالمتهم الثالث، فيما هرب الرابع.

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مصر 365