ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من الإعدام فى الاسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، من ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية، ومطلوبين لدى التحقيق بينهم هارب من الإعدام فى حملة أمنية فى الاسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على" أيمن. م" 27سنة عاطل مقيم الكيلو 2 البر الغربى دائرة مركز أبو صوير، والمقضى فيها بالإعدام شنقاً بتهمة قتل عمد، والمتهم " محمد. إ" 62 سنة بائع متجول مقيم مساكن الإيواء دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 9500 لسنة 2014 مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والمتهم "عبد الرحيم .ح" سن 20 عاطل مقيم رابعة الجبل دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4277 لسنة 2011 جنايات مركز التل الكبير.

كما تمكنت من القبض على المتهم "غريب. م" 40 سنة عاطل مقيم الكوع ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11675 لسنة 2012 جنايات مركز دمياط والمقضى فيها بالسجن 3 سنـــوات، والمتهم "عصام .ع" 25 سنة عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 39 لسنة 2016، والمتهم " ياسر. م" 31 سنة عاطل مقيم عزبة الكتيبة دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 641 لسنة 2016، حيث تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط.