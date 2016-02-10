أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى دمنهور بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى دمنهور بالبحيرة ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى دمنهور بالبحيرة
تمكن ضباط إدارة مباحث المرور بالبحيرة، برئاسة اللواء هانى خير مدير المرور، من ضبط 300 مخالفة مرورية، وذلك خلال حملة مكبرة بمدينة دمنهور بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بمشاركة الرائد أمير السعدنى، رئيس المباحث وبمعاونة النقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

وأكد الرائد أمير السعدنى رئيس مباحث مرور البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وحدة مباحث المرور شنت حملة مرورية اليوم بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، أسفرت عن ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم مخدرات (حشيش - ترامادول) أثناء القيادة.

وأضاف أمير السعدنى، أنه تم فحص 95 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ17 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365