ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى دمنهور بالبحيرة

تمكن ضباط إدارة مباحث المرور بالبحيرة، برئاسة اللواء هانى خير مدير المرور، من ضبط 300 مخالفة مرورية، وذلك خلال حملة مكبرة بمدينة دمنهور بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بمشاركة الرائد أمير السعدنى، رئيس المباحث وبمعاونة النقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

وأكد الرائد أمير السعدنى رئيس مباحث مرور البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وحدة مباحث المرور شنت حملة مرورية اليوم بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، أسفرت عن ضبط 17 سائقًا لتعاطيهم مخدرات (حشيش - ترامادول) أثناء القيادة.

وأضاف أمير السعدنى، أنه تم فحص 95 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ17 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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