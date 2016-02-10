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العثور على جثة إرهابى بالقصرين فى تونس والسبسى يلتقى وزير خارجية الدنمارك

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العثور على جثة إرهابى بالقصرين فى تونس والسبسى يلتقى وزير خارجية الدنمارك العثور على جثة إرهابى بالقصرين فى تونس والسبسى يلتقى وزير خارجية الدنمارك

>عثر الجيش الوطنى التونسى اليوم الأربعاء على جثة "متعفنة" لأحد الإرهابيين بجبل السلوم بالقصرين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتى أن الجيش الوطنى عثر على قبر به جثة الإرهابى الذى تم القضاء علية مؤخرا خلال إحدى العمليات العسكرية.

من ناحية أخرى التقى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الأربعاء وزير خارجية الدنمارك كريستيان ينسان فى إطار زيارة العمل التى يقوم بها إلى تونس لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وكان ينسان قد وصل إلى تونس أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون تشمل المرحلة الثانية من المشروع التونسى الدنماركى حول "التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل بقطاع الألبان بولاية باجة".
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