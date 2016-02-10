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مصدر فلسطينى: فشل الوساطة القطرية فى ملف المصالحة بين فتح وحماس

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مصدر فلسطينى: فشل الوساطة القطرية فى ملف المصالحة بين فتح وحماس مصدر فلسطينى: فشل الوساطة القطرية فى ملف المصالحة بين فتح وحماس
كشف مصدر فلسطينى مسئول، عن فشل الوساطة القطرية والتركية للمصالحة بين حركتى فتح وحماس، من خلال جمع قيادات الحركتين فى الدوحة يومى الأحد والإثنين الماضيين.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن قطر قدمت عروض مادية مغرية للطرفين لإنهاء الخلاف بينهما، لكن حركة فتح تمسكت بإعادة سيطرتها على الأجهزة الأمنية والمعابر الحدودية خاصة معبر رفح، وهو ما أدى إلى فشل الوساطة القطرية.

وأكد المصدر الفلسطينى، أن عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد يقوم بزيارة للقاهرة الأن لإبلاغ القيادات المصرية بما جرى فى الدوحة من لقاءات مع حماس وما توصلت إأليه هذه اللقاءات، مشددا أن لقاء الدوحة لا يعنى الغاء الدور المصرى فى قضية المصالحة، وإنما كان مجرد محاولة من قطر للمساهمة فى لعب دور لإنجاز هذه المصالحة من زوايا ؟أخرى .

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