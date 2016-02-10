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المعارضة السورية: القصف الروسى يضمن بقاء الأسد فى السلطة

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المعارضة السورية: القصف الروسى يضمن بقاء الأسد فى السلطة المعارضة السورية: القصف الروسى يضمن بقاء الأسد فى السلطة
أكد رياض حجاب، منسق المعارضة السورية، ضرورة رفع الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف العدوان الروسى والإيرانى على سوريا، مطالبًا بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالمرحلة الانتقالية فى سوريا ومحاسبة رموز النظام على ما اقترفوه من جرائم.

وأوضح منسق المعارضة السورية، فى مؤتمر صحفى من لندن، أن استمرار الهجمات الإيرانية والروسية هى للتهرب من استحقاقات العملية السياسية وأن القصف الروسى جاء لضمان بقاء النظام فى السلطة.

وأكد رياض حجاب، منسق المعارضة السورية، أن استمرار العمليات العسكرية له تداعيات خطيرة على سوريا والمنطقة بأكلمها.
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