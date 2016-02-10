الخارجية الروسية:عملياتنا فى سوريا تهيئ الظروف الجيدة لمفاوضات "جنيف 3"

> صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء بأن العملية الروسية فى سوريا ضد الإرهابيين تهيئ الظروف الجيدة للمفاوضات السورية - السورية (جنيف 3) بسويسرا.

ودعت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفي، بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى احترام السيادة السورية والتنسيق مع دمشق بشأن إرسال قوات برية مهما كانت النوايا الحسنة وراء ذلك.

وقالت: إن الجهات التى تدعم الإرهاب هى التى لا تشعر بالارتياح فى ظروف مكافحة الإرهاب، مضيفة أن القوات الروسية تخلق ظروفا جيدة لهؤلاء الذين يسعون بالفعل إلى إنقاذ سوريا من الإرهاب لبناء دولة ديمقراطية هناك وإجراء انتخابات حرة".

وأشارت المتحدثة إلى أن موسكو لا تدعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وكانت دائما تنتقد مختلف خطوات دمشق، بما فى ذلك فى مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أكد - أكثر من مرة - أن الإصلاحات الديمقراطية فى سوريا "تأخرت".

>ونوهت بأن الوضع الداخلى فى سوريا يخص السوريين، ولا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنسانى دون مكافحة الإرهاب.

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