أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الروسية:عملياتنا فى سوريا تهيئ الظروف الجيدة لمفاوضات "جنيف 3"

Google+ Print
الخارجية الروسية:عملياتنا فى سوريا تهيئ الظروف الجيدة لمفاوضات "جنيف 3" الخارجية الروسية:عملياتنا فى سوريا تهيئ الظروف الجيدة لمفاوضات "جنيف 3"

> صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء بأن العملية الروسية فى سوريا ضد الإرهابيين تهيئ الظروف الجيدة للمفاوضات السورية - السورية (جنيف 3) بسويسرا.

ودعت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفي، بثته قناة (روسيا اليوم) - إلى احترام السيادة السورية والتنسيق مع دمشق بشأن إرسال قوات برية مهما كانت النوايا الحسنة وراء ذلك.

وقالت: إن الجهات التى تدعم الإرهاب هى التى لا تشعر بالارتياح فى ظروف مكافحة الإرهاب، مضيفة أن القوات الروسية تخلق ظروفا جيدة لهؤلاء الذين يسعون بالفعل إلى إنقاذ سوريا من الإرهاب لبناء دولة ديمقراطية هناك وإجراء انتخابات حرة".

وأشارت المتحدثة إلى أن موسكو لا تدعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وكانت دائما تنتقد مختلف خطوات دمشق، بما فى ذلك فى مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أكد - أكثر من مرة - أن الإصلاحات الديمقراطية فى سوريا "تأخرت".
>ونوهت بأن الوضع الداخلى فى سوريا يخص السوريين، ولا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنسانى دون مكافحة الإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017